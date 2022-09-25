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  • Переселенці з Донбасу провели акцію протесту проти проведення псевдореферендумів на окупованих територіях, - ВІДЕО
Роман Лазоренко
головний редактор
12:58, 25 вересня
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Переселенці з Донбасу провели акцію протесту проти проведення псевдореферендумів на окупованих територіях, - ВІДЕО

Переселенці з Донбасу провели акцію протесту проти проведення псевдореферендумів на окупованих територіях, - ВІДЕО

По всій країні пройшла національна акція у якій вимушені переселенці з окупованих росією територій виразили протест проти псевдореферендуму який проводять на окупаційних територіях.

Більшість мешканців окупованих міст виїхали на підконтрольну територію України чим показали свій вибір. Кожен учасник акції має свою історію болю який принесли рашисти у їх дім.

На окупованих територіях досі залишається багато людей за різними причинами, але вони чекають на звільнення. Проте важко виражати свої справжні переконання та протест окупаційним військам коли на тебе націлено автомат. Це свавілля не визнає жоден українець і весь цивілізований світ.

Ми обов’язково переможемо та повернемось додому! Все буде Україна!

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#переселенці #акція #псевдореферендуми
Роман Лазоренко
головний редактор
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