Окупанти на Луганщині не не оголошуюь кількість тих, хто "проголосував" на псевдореферендумі

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що у росіян відсутні списки населення, яке залишилося в тимчасово окупованих містах, проте загарбники вже заявляють про «явку» у 45% на псевдореферендумі.

Про це він повідомив у Телеграм.

«Якщо у перший день так званого «референдуму» озброєні військові робили лише поквартирний обхід та примушували голосувати у дворах, то вихідними люди з автоматами оглядають місця масового скупчення людей. Зокрема, ринки», - зазначив голова ОВА.

Окупанти перевіряють документи і спрямовують людей до «виборчої дільниці».

«За усім цим на всю Луганщину спостерігають лише п’ять осіб, які отримали акредитацію міжнародних. Зокрема, з Білорусі та Камеруну. Місцеві чи дійсно звідкілясь приїхали – не так важливо, але й вони не здогадуються, скільки населення насправді залишилося в регіоні», - заявив Гайдай.

За його словами, ніде не оголошується кількість тих, хто «віддав голос», – лише відсоток.

В зруйнованих майже вщент Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному загарбники заявляють про явку від 41 до 46 %, але при цьому у росіян немає списків населення, яке залишилося в цих містах.

«Але якщо цифри відповідають дійсності, то виходить, що в Сєвєродонецьку за входження до складу РФ проголосували приблизно 4,5 тисячі жителів із 10 тисяч тих, хто не евакуювався. Тобто, 4,5 тисячі зі 110 тисяч, що мешкали там до кінця лютого. Більше 100 тисяч людей з одного міста обрали Україну. Втім, 4,5 тисячі сєвєродончан-зрадників упевнені, що вирішують майбутнє», - зазначає голова ОВА.

Також Гайдай повідомив, що у лікарнях Луганська немає вільних місць – відділення заповнюються пораненими загарбниками.