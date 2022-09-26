Українські захисники ліквідували за добу ще 500 російських окупантів

Спецтема
Україна дає відсіч російській навалі, яка почалася 24 лютого 2022 року. Росіяни обстрілюють міста, гинуть мирні жителі. ЗСУ дає гідну відповідь терористам рф.
Воїни ЗСУ за минулу добу ліквідували 500 російських загарбників.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ 26 вересня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2290 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4857 (+25) од,
- артилерійських систем – 1369 (+1) од,
- РСЗВ – 330 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 172 (+1) од,
літаків – 260 (+1) од,
- гелікоптерів – 224 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4),
- крилаті ракети ‒ 241 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 131 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.