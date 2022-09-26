Українські захисники ліквідували за добу ще 500 російських окупантів

Воїни ЗСУ за минулу добу ліквідували 500 російських загарбників. Про це повідомив Генштаб ЗСУ 26 вересня. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали: - особового складу ‒ близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано - танків ‒ 2290 (+15) од, - бойових броньованих машин ‒ 4857 (+25) од, - артилерійських систем – 1369 (+1) од, - РСЗВ – 330 (+2) од, - засоби ППО ‒ 172 (+1) од, літаків – 260 (+1) од, - гелікоптерів – 224 (+4) од, - БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4), - крилаті ракети ‒ 241 (+0), - кораблі /катери ‒ 15 (+0) од, - автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од, - спеціальна техніка ‒ 131 (+1). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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