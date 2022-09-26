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  • Українські захисники ліквідували за добу ще 500 російських окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
09:33, 26 вересня

Українські захисники ліквідували за добу ще 500 російських окупантів

Воїни ЗСУ за минулу добу ліквідували 500 російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 26 вересня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано

-  танків ‒ 2290 (+15) од,

- бойових броньованих машин ‒ 4857 (+25) од,

- артилерійських систем – 1369 (+1) од,

- РСЗВ  – 330 (+2) од,

- засоби ППО ‒ 172 (+1) од,

літаків – 260 (+1) од,

- гелікоптерів – 224 (+4) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4),

- крилаті ракети ‒ 241 (+0),

- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од,

- спеціальна техніка ‒ 131 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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#ЗСУ #окупанти #знищенняокупантів #Генштаб
Роман Лазоренко
головний редактор
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