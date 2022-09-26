  • Головна
  • Окупанти "намалювали" явку на псевдореферендумі у "ДНР" на рівні 77 відсотків
Роман Лазоренко
головний редактор
11:23, 26 вересня

Окупанти "намалювали" явку на псевдореферендумі у "ДНР" на рівні 77 відсотків

Окупанти вже "намалювали" явку на псевдореферендум у "ДНР" - збільшили її за три дні з 55% до 77%.

Про це пишуть інформ-ресурси "ДНР" 26 вересня.

"За підсумками трьох днів голосування на референдумі щодо входження ДНР до складу росії перевищила 77%", - повідомляють інформ-ресурси окупантів.

За їх даними, на окупованій території Донеччини нібито  проголосували 1 202 855 осіб.

У соцмерехаж донеччани пишуть, що члени комісій ходять по квартирах або просто на вулиці проводять "голосування" мешканців, підказуючи, де саме поставити їм позначку про бажання приєднати окуповану територію до россії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#референдум #ДНР #окупованаДонеччина #росія
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Спецтема
«Донецкая народная республика»
Окупанти "намалювали" явку на псевдореферендумі у "ДНР" на рівні 77 відсотків В «ДНР» заявили о 395 случаяхкоронавируса за сутки В «ДНР» за сутки коронавирус унес жизни 11 человек, 152 новых случая
Всі матеріали тут
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту