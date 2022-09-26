Окупанти "намалювали" явку на псевдореферендумі у "ДНР" на рівні 77 відсотків

Окупанти вже "намалювали" явку на псевдореферендум у "ДНР" - збільшили її за три дні з 55% до 77%.

Про це пишуть інформ-ресурси "ДНР" 26 вересня.

"За підсумками трьох днів голосування на референдумі щодо входження ДНР до складу росії перевищила 77%", - повідомляють інформ-ресурси окупантів.

За їх даними, на окупованій території Донеччини нібито проголосували 1 202 855 осіб.

У соцмерехаж донеччани пишуть, що члени комісій ходять по квартирах або просто на вулиці проводять "голосування" мешканців, підказуючи, де саме поставити їм позначку про бажання приєднати окуповану територію до россії.