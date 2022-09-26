12:56, 26 вересня
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На Донеччині за добу окупанти вбили трьох мирних мешканців та 11 поранили
За 25 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Бахмуті. Ще 11 людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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