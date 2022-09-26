Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти вбили трьох мирних мешканців та 11 поранили

За 25 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Бахмуті. Ще 11 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор