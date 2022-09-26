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  • СБУ повідомила про підозру організаторам псевдореферендуму на окупованих територіях Донеччини та Луганщини
Ольга Романова
редактор
15:44, 26 вересня

СБУ повідомила про підозру організаторам псевдореферендуму на окупованих територіях Донеччини та Луганщини

СБУ повідомила про підозру організаторам псевдореферендуму на окупованих територіях Донеччини та Луганщини

Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу на організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.outube канал

Наразі повідомлено про підозру таким фігурантам:

  • Володимиру Висоцькому, "голові центральної виборчої комісії ДНР";
  • Олені Кравченко, "голові центральної виборчої комісії ЛНР";
  • Олександру Кофману, "голові громадської палати ДНР";
  • Марині Філіповій , "радниці голови ЛНР".

Слідчі СБУ підозрюють зазначених осіб у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями КК України: ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Найближчим часом їх буде оголошено у розшук.

Українська спецслужба встановила, що ці особи відігравали ключові ролі в організації та проведенні фейкового плебісциту на Сході України.

Вони у змові з іншими особами направили так званим главам Л/ДНР звернення з ініціативою проведення на тимчасово захоплених ворогом територіях фейкового референдуму, а також пропонували негайне відокремлення від України та приєднання до РФ", – повідомляє спецслужба.

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#днр #лнр #росія #референдум #СБУ
Ольга Романова
редактор
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