15:57, 26 вересня
Надійне джерело
Прийом повторних заявок від переселенців на виплати продовжать до 1 грудня
Всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок Дія, але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.
Планується, що відповідні законодавчі зміни Уряд затвердить найближчим часом. Варто зазначити, що наразі прийом таких заявок триває до 1 жовтня, інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Нагадаємо, щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву. Або ж надіслати її поштою.
Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її – навіть, якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.
У разі виникнення проблем у ВПО при поданні заяв чи взятті на облік, звертайтесь до Мінреінтеграції:
15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;
+38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/ Telegram/Viber;
+38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР
Оголошення
14:40, 22 жовтня
2
15:55, 19 жовтня
7
00:44, 10 жовтня
76
live comments feed...