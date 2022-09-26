Прийом повторних заявок від переселенців на виплати продовжать до 1 грудня

Всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок Дія, але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.

Планується, що відповідні законодавчі зміни Уряд затвердить найближчим часом. Варто зазначити, що наразі прийом таких заявок триває до 1 жовтня, інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву. Або ж надіслати її поштою.

Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її – навіть, якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

У разі виникнення проблем у ВПО при поданні заяв чи взятті на облік, звертайтесь до Мінреінтеграції:

15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;

+38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/ Telegram/Viber;

+38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.