21:43, 26 вересня
Бійці сил спецоперацій знищили на Донеччині екіпажі трьох російських "Тигрів", - ВІДЕО
Бійці Сил спеціальних операцій України влаштували засідку на росіян у лісовому масиві на Донеччині та знищили екіпажі трьох "Тигрів".
Про це йдеться на Telegram-каналі ССО.
"Під час операції бойова група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох "Тигрів". Після проведення засідки оператори ССО України без втрат приступили до виконання інших завдань", - розповіли військові.
В Силах спецоперацій додали, що нагадують окупантам - "несанкціоновані прогулянки українськими лісами завжди закінчуватимуться для них погано".
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