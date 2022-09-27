Окупанти обстріляли центр Краматорська та Словʼянськ: поранено чотири людини, - ВІДЕО

У понеділок, 26 вересня російські окупанти вразили центр Краматорська: одна ракета впала у парк скульптур "Народжені в Україні" авторства відомого митця з Донеччини В'ячеслава Гутирі, інша влучила у 5-поверхівку.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко

Скульптури вцілили, лише деякі посічені уламками. Друга ж ракета нанесла значно більшої шкоди: наслідок прямого влучання зруйновано стіну в одній із квартир 5-поверхівки, 4 людини зазнали поранень. У будинку вибито щонайменше 34 вікна, частково пошкоджено покрівлю.

Стосовно Слов'янська. Під обстріл потрапив житловий масив у середмісті. Пошкоджені щонайменше три будівлі. Інформація стосовно постраждалих уточнюється.