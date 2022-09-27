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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 57 750 окупантів та 2306 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:37, 27 вересня
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 57 750 окупантів та 2306 танків

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 57 750 окупантів та 2306 танків

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 550 російських окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни вже склали близько 57 750 осіб.

Про це повідомляєГенеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 57 750 (+550) осіб;
  • танків – 2306 (+16) од.;
  • бойових броньованих машин – 4881 (+24) од.;
  • артилерійських систем – 1378 (+9) од.;
  • РСЗВ – 331 (+1) од.;
  • засобів ППО – 175 (+3) од.;
  • літаків – 261 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 224 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7) од.;
  • крилатих ракети – 241 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 (+19) од.;
  • спеціальної техніки – 131 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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