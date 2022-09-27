10:37, 27 вересня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 57 750 окупантів та 2306 танків
Збройні сили України за минулу добу знищили ще 550 російських окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни вже склали близько 57 750 осіб.
Про це повідомляєГенеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.09 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 57 750 (+550) осіб;
- танків – 2306 (+16) од.;
- бойових броньованих машин – 4881 (+24) од.;
- артилерійських систем – 1378 (+9) од.;
- РСЗВ – 331 (+1) од.;
- засобів ППО – 175 (+3) од.;
- літаків – 261 (+1) од.;
- гелікоптерів – 224 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7) од.;
- крилатих ракети – 241 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 (+19) од.;
- спеціальної техніки – 131 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
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