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  • ЗСУ звільнили на Харківщині село Піски-Радьківські, - ФОТО
Роман Лазоренко
головний редактор
11:35, 27 вересня
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ЗСУ звільнили на Харківщині село Піски-Радьківські, - ФОТО

ЗСУ звільнили на Харківщині село Піски-Радьківські, - ФОТО

Окупанти та колаборанти залишили Борівську громаду в Харківській області. Тим часом ЗСУ взяли під свій контроль село Піски-Радьківські, але там ще проводять зачистки та розмінування.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

“Село Піски-Радьківські (другий за розміром населений пункт громади, де до війни мешкало біля 2 тис. людей), вже перебуває під контролем ЗСУ. Але українські військові наразі ще виявляють там групи російських військових, проводять зачистки, розмінування.

ЗСУ звільнили на Харківщині село Піски-Радьківські, - ФОТО, фото-1

Місцеві жителі радо зустрічають наших воїнів, намагаються допомогти у побутових питаннях, готують для захисників їжу, зі сльозами радості на очах дякують за визволення.

ЗСУ звільнили на Харківщині село Піски-Радьківські, - ФОТО, фото-2

Сьогодні Борівський селищний голова Олександр Тертишний, заступник голови Ізюмської районної ради Сергій Шутько, активний волонтер, член виконкому Борівської селищної ради Валерій Озерний та харківський волонтер Дмитро Коломієць вперше від початку окупації громади змогли проїхати на лівобережну територію Борівщини, побували у селі Піски-Радьківські і доставили близько двох тонн гуманітарної допомоги для місцевих жителів”, - йдеться у повідомлені.

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#Харківщина #ЗСУ #Піски-Радьківські
Роман Лазоренко
головний редактор
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