У окупованому Донецьку спалахнула квартира у багатоповерхівці - на місті виявлено тіло чоловіка

У Будьоннівському районі окупованого Донецька сталася пожежа у багатоповерхівці - загинула людина.

Про це повідомляє так звана "адміністрація" місьа 27 вересня.

Пожежа сталася у Будьоннівському районі на вул. Нижньокурганській - спалахнула квартира на 6-му поверсі 9-поверхового будинку.

"На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1970 року народження. Причину пожежі встановлюють", - йдеться у повідомленні.