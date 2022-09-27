12:45, 27 вересня
У окупованому Донецьку спалахнула квартира у багатоповерхівці - на місті виявлено тіло чоловіка
У Будьоннівському районі окупованого Донецька сталася пожежа у багатоповерхівці - загинула людина.
Про це повідомляє так звана "адміністрація" місьа 27 вересня.
Пожежа сталася у Будьоннівському районі на вул. Нижньокурганській - спалахнула квартира на 6-му поверсі 9-поверхового будинку.
"На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1970 року народження. Причину пожежі встановлюють", - йдеться у повідомленні.
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