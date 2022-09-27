Стало відомо, кого путін хоче поставити керувати окупованими територіями Донбасу після проведення псевдореферендуму

Колишній очільник Роскосмосу, ексвіцепремʼєр РФ Дмитро Рогозін може бути призначений "куратором" тимчасово окупованих частин Херсонської, Луганської, Донецької і Запорізької областей, на яких ворожа армія влаштувала псевдореферендуми.

Кремль планує створити новий округ, аби включити туди захоплені території. Про це з посиланням на "Ведомости" повідомляє Російська служба BBC.

За даними російських журналістів, захоплені частини всіх чотирьох областей Росія хоче "включити" до так званого Кримського федерального округу – території, яку Москва незаконно анексувала ще в 2014.

Рогозіна ж збираються призначити "представником президента РФ" у цьому "окрузі".

Рогозін – колишній представник Росії в НАТО, колишній депутат Держдуми Росії. Заступник голови уряду Російської Федерації, відповідальний за військово-промисловий комплекс. З посади директора Роскосмосу звільнений у липні 2022 року.

27 вересня на тимчасово захоплених територіях завершується фіктивний референдум щодо незаконного приєднання до Росії. Окупанти намагалися мотивувати українців брати участь у голосуванні шляхом обходу їхніх осель зі зброєю в руках. Зафіксовано також випадки, коли росіяни змушували ставити галочки не лише за себе, а й за всіх родичів, яких взагалі не було вдома.

При цьому, за даними СБУ, результати фіктивного голосування окупанти сформували ще на початку вересня, тож "референдуми" – не більш ніж імітація. Варто врахувати й те, що людей примушують до участі в них.

Україна не визнає фіктивних референдумів та їх результатів. Президент Володимир Зеленський попередив, що разом із цими референдумами завершиться шанс Росії провести з Україною дипломатичні перемовини.