13:41, 27 вересня
Стало відомо, кого путін хоче поставити керувати окупованими територіями Донбасу після проведення псевдореферендуму
Колишній очільник Роскосмосу, ексвіцепремʼєр РФ Дмитро Рогозін може бути призначений "куратором" тимчасово окупованих частин Херсонської, Луганської, Донецької і Запорізької областей, на яких ворожа армія влаштувала псевдореферендуми.
Кремль планує створити новий округ, аби включити туди захоплені території. Про це з посиланням на "Ведомости" повідомляє Російська служба BBC.
За даними російських журналістів, захоплені частини всіх чотирьох областей Росія хоче "включити" до так званого Кримського федерального округу – території, яку Москва незаконно анексувала ще в 2014.
Рогозіна ж збираються призначити "представником президента РФ" у цьому "окрузі".
Рогозін – колишній представник Росії в НАТО, колишній депутат Держдуми Росії. Заступник голови уряду Російської Федерації, відповідальний за військово-промисловий комплекс. З посади директора Роскосмосу звільнений у липні 2022 року.
27 вересня на тимчасово захоплених територіях завершується фіктивний референдум щодо незаконного приєднання до Росії. Окупанти намагалися мотивувати українців брати участь у голосуванні шляхом обходу їхніх осель зі зброєю в руках. Зафіксовано також випадки, коли росіяни змушували ставити галочки не лише за себе, а й за всіх родичів, яких взагалі не було вдома.
При цьому, за даними СБУ, результати фіктивного голосування окупанти сформували ще на початку вересня, тож "референдуми" – не більш ніж імітація. Варто врахувати й те, що людей примушують до участі в них.
Україна не визнає фіктивних референдумів та їх результатів. Президент Володимир Зеленський попередив, що разом із цими референдумами завершиться шанс Росії провести з Україною дипломатичні перемовини.
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