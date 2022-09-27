Машовець: ЗСУ вже просунулися до південних околиць Борової, а це 37 км до Сватово

Військовий експерт Констянтин Машовець проаналізував наступ ЗСУ, який відбувається зараз у Харківській, Луганськой та Донецькій областях

Згідно з даними Машовця на російських окупантів очікує новий розгром.

“Я не знаю, хто саме командує у росіян на Сватівському напрямі, однак маю відзначити – у цієї людини проглядаються явні холеричні ознаки її характеру.

Принаймні, про це говорить та поспішність і нервова нестриманість, з якою супротивник почав ще 3 дні тому кидати безсистемно та розрізнено у зустрічні контратаки під Лиманом останні резерви свого Сватівського угруповання, аби за всяку ціну утримати лінію Лиман – Ямпіль.

Результат відомий вже...

ЗСУ просто відмовилися від лобового штурму Лимана і обійшли його на північ від... і тепер їм залишається зробити півкроку до того, щоб вся конструкція російського командування з оборони "по Осколу" і між Лиманом і Кремінною... впала...

Я думаю, у залишках двох "моб-батальйонів" 2-го АК, які зараз намагаються утримуватися на своїх позиціях у районі Лимана... і в "ротних тактичних групах", на які перетворилися БТГр-и 20-ї ОВА, які намагалися "контратакувати" передові підрозділи ЗСУ, щоб відкинути їх на лінію Рубці - Кримки - Олександрівка - Ярова, дуже "зрадіють" такому розвитку ситуації...

Обстановка для російського командування у Сватівському напрямі й у сенсі починає набувати, скажімо так, певну " негативну динаміку " . Справа в тому, що йому досі не тільки так і не вдається поки що, а ні зупинити просування ЗСУ на північ від Лимана, ні відсунути їх... а й взагалі - утримати свою вже примарну "оборону по Осколу"...на північ від цієї ділянки.

Так, я маю на увазі ті події, що відбуваються на відрізку між Лозовим і до самого російського кордону лівим берегом Оскола.

Там, зараз, відразу в кількох місцях ЗСУ форсували цю річку і не тільки втримали невеликі плацдарми, успішно відобразивши ряд спорадичних контратак 1-ї гв. ТА та ряду "доданих" залишків 11-го АК, але й почали їх активно розширювати протягом останніх 2-х діб... І якщо цей процес продовжиться в тому ж темпі, який я спостерігаю зараз, то вся ця "героїчна оборона" кордону Лиман - Ямпіль російськими військами ризикує втратити оперативно-тактичний зміст...

Звісно, ​​все це розуміють і в російських штабах... Зокрема, у штабах 20-го ОВА та 1-го гв. ТА, які мають за задумом російського командування скласти основу нового потужного угрупування "Сватове". Зважаючи на все, підрозділам саме останньої армії поставлено недвозначне завдання - не допустити розвитку настання ЗСУ на захід та північний захід від Сватового.

Однак у них це явно не виходить...

- контратаки "під Куп'янськом", м'яко кажучи... не вдалися, довелося залишити Кучерівку, Подоли та "змиритися" з проривом ЗСУ в Куп'янськ — Вузловий...

- у районі Тавільжанки у противника теж, не всі "слава богу"... ЗСУ явно розширюють свій плацдарм у Дворічного...

- ЗСУ вже просунулися до південних околиць Борової, а це 37.51 км до Сватово, прямою із заходу на схід... тобто набагато ближче ніж від Лимана і ближче навіть ніж із Кремінної...

За великим рахунком, російське командування зараз, враховуючи все це вище перераховане мною, має два найбільш адекватні рішення...

1. Перестати "битися за кожну п'ядь землі" в районі Лимана, тому що чим більше це триває, тим більша ймовірність того, що ЗСУ просто переріжуть дорогу, яка йде на північ з Лимана та Ямполя через Зарічне (приблизно в районі Невського) чи навіть взагалі переріжуть дорогу Р-66 між Кремінною та Сватовим, і відвести те, що ще залишилося від "мобілізаційного резерву 2-го АК" і 3-й мсд 20-ї ОВА в північно-східному напрямку.

2. Або продовжити "опиратися" в районі Лимана... і тоді розмір і обсяги майбутньої поразки зростуть на порядок і явно затьмарять собою те, що трапилося під Ізюмом... Бо "пошарпані" 4 БТГр 1-й гв. ТА, розтягнуті на північ і захід від Сватового... просто через те, що їхній рівень боєздатності, скажімо так... зараз досить "дискусійним", явно не дозволить їм успішно та ефективно блокувати активні наступальні дії ЗСУ відразу, принаймні, на 3-х дільницях \ напрямках ... особливо тоді, коли всі вузлові пункти основної логічної комунікації Уразово - Троїцьке - Сватове - Старобільськ виявляться під обстрілом ЗСУ.

"За розумом", російському командуванню варто взагалі задуматися про кардинальне вирішення всієї проблеми Сватівської...

Якщо відштовхнутися від тактичного рівня і спробувати у більшому масштабі проаналізувати те, що зараз відбувається в північній частині Луганської області України, стане зрозуміло, що рішення - утримати район Сватово-Старобельськ... є, м'яко кажучи, досить "спірним". .. З двох простих причин...

- ЗСУ ВЖЕ контролюють район Білогорівки та ВЖЕ ведуть бої за Золотарівку та Шипилівку... а за неперевіреною інфою (яку я сьогодні спробую перевірити) бої вже їдуть навіть у районі Лисичанського НПЗ... - ВСУ вже знаходяться на лівому березі Сіверського Дінця в районі Ямполя і їм навряд чи щось завадить просунутися до Кремінної, обминаючи "героїчний козачий плацдарм" уздовж річки. Якщо прикласти ці реалії один до одного, думаю ті, хто має хоч мінімальне відношення.

- ЗСУ вже знаходяться на лівому березі Сіверського Дінця в районі Ямполя і їм навряд чи щось завадить просунутися до Кремінної, обминаючи "героїчний козачий плацдарм" уздовж річки.

Якщо прикласти ці реалії одна до одної, думаю ті, хто має хоч мінімальне відношення до планування та організації ведення бойових дій, одразу зрозуміють, до чого я хилю... і чому рішення командування противника щодо утримання району Сватове - Старобільськ я вважаю, м. говорячи , "спірним" і досить позитивним для нас... бо в такому разі, другого "харківського драпу" (цього разу, сватівського)... кремлівський режим може і не пережити”, - вважає Машовець.