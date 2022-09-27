15:57, 27 вересня
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На окупованій Донеччині кадировці згвалтували мобілізованих з Докучаєвська
В Берестовому, на Донеччині, кадировці зґвалтували декількох чоловіків, мобілізованих на війну з Докучаєвська.
Зробили це публічно, на очах представників місцевої адміністрації.
Погрожували тим чоловікам, хто намагався захистити людей.
9 жінок, дружин зґвалтованих чоловіків, написали заяву на ім’я Пушиліна, ватажка терористичної організації «ДНР». В листі жінки зазначили, що не для того вони віддали свої дітей та чоловіків битися з українськими нацистами, щоб їх ґвалтувати чеченські бандити.
Жінок дуже образило, що чеченці сказали їм, що на їхній землі вони ніхто.
Але при цьому проти війни і мобілізації жінки не виступають.
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