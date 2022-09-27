17:44, 27 вересня
Очікувана брехня: у «ЛДНР» почали оголошувати перші намальовані «результати» псевдореферендумів
У вівторок, 27 вересня, окупанти почали повідомляти про перші «результати» псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляють російські пропагандисти, інформує "НВ".
Російські окупанти нібито опрацювали вже 12% «протоколів» у Луганській області. Там вони намалювали результат майже у 98% за «приєднання» регіону до рф.
Така сама ситуація і на окупованих територіях Донецької області. Там «приєднання» до рф нібито підтримують 98%.
Також пропагандисти повідомили про «результати» псевдореферендуму на Херсонщині — 97% нібито «за».
23 вересня на окупованих територіях у кількох областях України — Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській — Росія намагається провести імітацію «референдумів» з метою анексії. При цьому війська РФ не контролюють повністю жодну із цих областей.
Російська пропаганда стверджує, що на фіктивних«виборчих дільницях» подобу«голосування» проведуть 27 вересня, а з 23 до 26 вересня включно окупаційна«влада» імітує голосування на прибудинкових територіях та за заявами вдома.
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