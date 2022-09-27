Крейсер "Москва" знищила корупція

У середині квітня 2022 року був потоплений флагман Чорноморського флоту крейсер «Москва». Він позиціонувався як непотоплюваний. Те озброєння, яке було на борту, справді могло дати підстави так рахувати. Але корупція в армії зробила свою справу і крейсер опинився на дні.

186-ти метрова «Москва» мала на своєму борту 2 артилерійські установки, 2 протичовнові установки, 2 п'ятитурбінні торпедні апарати, 16 протикорабельних ракет і навіть один вертоліт Ка-52. Але найважливіше – захист. Крейсер мав 16 ракет типу С-300, 4 ракети Оса-М та 12 установок АК-630. Все це відноситься до ЗРК – зенітно-ракетний комплекс, що існують для знищення загроз з повітря, пише ОРД.

За даними української сторони, у квітні "Москва" була атакована двома протикорабельними ракетами "Нептун". Міністерство оборони рф цієї версії не коментувало, але й не заперечувало. В опублікованому в публічному доступі перехопленні командира «Москви» чути, як моряк підтверджує “два проби нижче ватерлінії”.

Виходить, що флагман Чорноморського флоту як один із найпотужніших кораблів усього флоту Російської Федерації був знищений двома ракетами «Нептун» українського виробництва. Цікаво, що «Нептун», хоч і є протикорабельною ракетою, але не є надсучасним озброєнням. Її створили на базі радянської «Х-35», які досі виробляються та стоять на озброєнні Росії. Крім того, у заявлених характеристиках «Нептуна» зазначено, що вона може вражати кораблі з водотоннажністю до 5 000 тонн. Водотоннажність «Москви» було 11 490 тонн. Більше того, ракети були випущені українською армією з суші, оскільки Україна втратила флот у перші дні війни. Це означає, що часу для ідентифікації повітряних цілей було достатньо.

Єдиним поясненням, чому Москва не змогла відбити повітряну атаку, може бути корупція. Як показує практика, у російській армії вважається за звичай продати частину обладнання на запчастини. Більше того, до 24 лютого практично всі військові у Росії були впевнені у неможливості нападу на Україну в таких масштабах. А хто знав, що це станеться, розумів військову обстановку – українці не мають флоту, авіація противника нечисленна і буде пригнічена в перші години опору (якщо таке станеться), та й взагалі, про якийсь опір та тривалу війну ніхто з них не міг та подумати. Таке мислення давало впевненість - "продам ракету-іншу, ніхто й не помітить".

Результатом стала загибель кількох десятків моряків, потоплений флагман вартістю 2 млрд доларів, репутаційний удар та дискредитація всього флоту, який до цього був гордістю Росії. З таким успіхом можна було пустити всі кораблі під ніж та зберегти не одне життя. Не дарма уряд так швидко забув про подію, а також виносив із Москви всю “секретну” інформацію протягом двох тижнів після затоплення. При найменшому розгляді відразу стало б зрозуміло, чому флагман Чорноморського флоту не зумів відбити всього дві ракети радянського виробництва.