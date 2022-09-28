Чи зможуть родини захисників України зустріти Новий Рік в нових квартирах? - ВІДЕО

У вінницького забудовника Володимира Хоменка (ЖБК "Агробудсервіс", ЖБК "Агрономічне"), який подарував квартири у новобудові родинам захисників України, виникли проблеми зі здачею цього будинку в експлуатацію. Забудовник, який має значний досвід у сфері житлового будівництва, стверджує, що вимоги чиновників незаконні.

Про це пише сайт 0564.ua з посиланням на власного кореспондента.

Нагадаємо, у своїй спецтемі "Житло для захисників України" ми розповідали про благодійний проєкт вінничанина Володимира Хоменка, котрий подарував 7 квартир родинам захисників України (серед них - і родина загиблого героя з Криворіжжя) і ще одну - родині відомого донецького фотокора, котрому довелося двічі втрачати домівку - у Донецьку, згодом - у Маріуполі, рятуючись від "руського міра". Благодійник подарував учасникам проєкту документи, на підставі яких вони зможуть згодом оформити право власності а також вручив ключі від їхніх квартир. Всі вони очікують дзвінка від компанії - забудовника, яка має їх сповістити про введення об'єкту в експлуатацію для подальших дій - оформлення необхідних правоустановчих документів, заключення договорів з постачальниками газу, води і т.д.

Аж тут виникла затримка. На запитання нашого кореспондента, чи скоро родини, які отримали у дар квартири, зможуть розпочати ремонти у своїх оселях, Володимир Хоменко відповів, що виникла затримка через те, що будинок у Агрономічному не приймають у експлуатацію.

Про причини ми дізнавалися безпосередньо у Вінниці, де знаходиться новобудова, квартири у якій подаровані в тому числі і родині з Криворіжжя. Володимир Хоменко організував брифінг, в ході якого він, представниця ініціативної групи мешканців та юристи розповіли журналістам про ситуацію.

- У нас на сьогоднішній день виникли проблеми зі здачею двох восьмиповерхових багатоквартирних житлових будинків у експлуатацію. Основна проблема та, яка була і раніше - це неправомірні відмови представників ДІАМ під час здачі будинків в експлуатацію. На даний час, після того, як у нас ДАБІ змінилося на ДІАМ, окрім назви, нічого не змінилося. Як і раніше, представники інспекції приходять на об'єкти не допомогти, а знайти будь-які помилки для відмови у здачі будинку. Отож жодних позитивних змін у сфері державного контролю за житловим будівництвом я не бачу, - заявив Володимир Хоменко.

ДАБІ і ДІАМ: в чому різниця?

Пояснимо для наших читачів: минув рік, як Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), замість ДАБІ розпочав роботу новий орган - Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ). Як пише "Економічна правда", анонсуючи зміни, 15 вересня 2021 року під час брифінгу за підсумками засідання уряду міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив:

"Ще одне важливе питання, окрім бюджету, це - ліквідація ДАБІ (Державної архітектурно-будівельної інспекції) та початок роботи нового органу - Державної інспекції архітектури та містобудування, скорочено - ДІАМ", - сказав тоді Ченишов. За його словами, протягом тривалого часу на діяльність ДАБІ надходили скарги. "Це було роками, зазначалися факти корупції, численних порушень, навіть шантажу з боку цієї організації", - додав він.

За словами міністра, у структурі персоналу ДІАМу, тобто нового органу, не буде жодного працівника колишньої ДАБІ. "Це повноцінний новий орган з відмінною структурою, повноваженнями, і головне - з новими принципами роботи. Ми провели конкурсний відбір на посади ДІАМ, Цей відбір проводився за участі НАБУ, яке перевіряло бекграунд конкурсантів. У складі ДІАМу нема жодного працівника ДАБІ. Для початку роботи органу було відібрано 200 фахівців", - розповідав у вересні 2021 року міністр, за словами якого людський фактор в ДІАМ відсутній, на противагу ДАБІ - все переведено в "цифру".

Отож, ДАБІ була структурою, яка десятками років «кошмарила» ринок забудовників і нерухомості, створюючи штучні перепони і проблеми, від яких потерпали як пересічні українці, так і великі міжнародні корпорації. Реформа архітектурно-містобудівного контролю, на яку чекали усі учасники ринку, обіцяла не лише оновлені професійні кадри, але й лібералізацію будівництва, мінімізацію людського фактору, цифровізацію процесу отримання дозволів, прозорість перевірок, усунення корупційних ризиків, посилення відповідальності.

Як стало, коли за державний контроль взялися "нові люди" з ДІАМ, ми почули у Вінниці.

З одного боку у нас щодня запитують про житло для переселенців, з іншого - ми не можемо здати будинок...

Під час брифінгу Володимир Хоменко зазначив, що керівництво ДІАМ телефонує з Києва, пропонує звертатись, коли є питання, обіцяє сприяння. Та все це так і залишається словами. Адже коли доходить до діла, то жодної лібералізації чи прозорості перевірок і усунення корупційних ризиків у сфері житлового будівництва не відчувається.

- З свого боку ми зробили все. Зробили те, що раніше не робили. З 2019 року вступили в дію нові норми, які стосуються будівництва, зокрема, використання тактильних елементів. Нами було виконано абсолютно усе. Я здавав раніше не в такому стані, як зараз. Нині ж потрібна навіть фото - та відеофіксація виконаних робіт з тактильними елементами, буцімто для контролю, який здійснює дружина Президента. Тобто, виконано все, але чогось не здається. На мою думку, чогось чекають. В основному раніше чекали хабаря, - каже забудовник.

Розповісти про ситуацію представникам ЗМІ він вирішив для того, аби його почули київські чиновники, що важливо особливо зараз, коли точиться війна: з одного боку щодня телефонує "Варта", запитуючи, чи у нас нема житла для переселенців, ми їх селимо по 100 - 150 чоловік, з іншого боку, ми не можемо здати будинок, бо якийсь один чиновник не розуміє, як здається будинок в експлуатацію. Навіщо їх тоді призначати на такі посади?

Суть проблеми окреслив Богдан Ткачук, юрист компанії. Він пояснив, що існує закон про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, який регламентує діяльність посадових осіб під час виконання ними своїх функцій і обов'язків. Посадові особи ДІАМ діють всупереч вимогам цього законодавства.

Юрист пояснив суть порушення: під час виходу на перевірку чиновники встановлюють на об'єкті певні недоліки, і всі зауваження по об'єкту викладають у відповідній відмові. Після того, як зазначені недоліки усуваються, забудовник повідомляє про їх усунення і про готовність здачі об'єкта в експлуатацію. Але перевіряючі під час другої інспекції та наступної, третьої, виявили нові, начебто, порушення.

- Тобто після усунення недоліків, які були виявлені під час першої інспекції, перевіряється їх усунення, а не шукаються нові недоліки. Інакше процес виявлення недоліків може відбуватися вічно, і це пряме порушення законодавства, - наголошує Богдан Ткачук.

І справді, у частині 5 статті 4-1. Основні вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" читаємо:

{Абзац сьомий частини п'ятої статті 4-1 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

"У разі усунення суб'єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб'єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом.

{Абзац восьмий частини п'ятої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4154-VI від 09.12.2011}

При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі документа дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови)".

Представникам ЗМІ на брифінгу у Вінниці надали електронні копії отриманих відмов (від 12 жовтня 2021, 3 серпня 2022 і 9 вересня 2022), у яких викладені різні недоліки. Однак поставити запитання представникам ДІАМ не вдалося, оскільки їх на брифінгу не було.

Представниця ініціативної групи майбутніх мешканців будинку в Агрономічному Ольга Серветник повідомила, що побувала перед брифінгом у ДІАМ, однак взяти участь у заході там відмовилися у зв'язку з тим, що керівник мав бути на нараді, а інших співробітників не було. Стосовно ж запитання, чому у першій відмові не були викладені зауваження, які згодом з'явилися у другій і третій відмовах, їй відповіли, що так сталося через те, що тоді інспекцію об'єкту здійснював некомемпетентний працівник, який вже звільнений.

- Отримуючи відмови, я контактував з головами ОСББ і ініціативними групами людей, які житимуть у цих будинках: пояснював, чому так відбувається, щоби не виглядало так, ніби це йде війна між мною, забудовником, і ДІАМ. Я все розповідав для того, аби все було відкрито, щоби ніхто не говорив, що я щось десь приховую. Водночас в.о. керівника ДАБІ Вінницької області порадив мені йти до суду. Давайте ми підемо до суду по даній ситуації... Ядумаю, що років через 6 ми введемо будинок в експлуатацію. Це якщо не буде апеляції. А якщо буде апеляція, це ще років 4. Тобто через 10 років я готовий віддати людям квартири. Їх це влаштує?

Так можливо варто зробити по-іншому: давайте нехай чиновники ДІАМ поживуть десь на зйомних квартирах, а наші вкладники поживуть у їхніх квартирах?

А якщо їх це не влаштовує, то нехай ідуть до суду і в суді через 10 років заберуть свої квартири. Я думаю, що це буде справедливо, - зазначив Володимир Хоменко, додавши, що не розуміє, як можна так вести справи під час війни.

Він пояснює, що перепони виникають на різних етапах житлового будівництва. Так раніше селищна рада безпідставно не надавала дозволу на проведення газу, а архітектора ОТГ, який погодив проєкт, було звільнено з посади.

Прямо під час брифінгу забудовник зателефонував колишньому архітектору Агрономічної ОТГ і запитав його дозволу на організацію його коментаря для журналістів засобом гучного зв'язку. Той погодився і розповів, як погодив проєкт, котрий вважав корисним для громади і як був за це звільнений упродовж години "за власним бажанням". Його коментар прямо наводить на думку, що справи у цій ОТГ ведуться у спосіб, далекий від стандартів публічності і прозорості (слухайте на відео нижче).

Однак питання з газифікацією було вирішено завдяки начальнику Вінницької обласної військової адміністрації Сергію Борзову, який надав відповідний дозвіл.

Щоразу наштовхуючись на перешкоди, підприємець зробив висновок щодо недосконалості чинного законодавства. На його думку, ДІАМ - зайвий орган, чиновники якого отримують зарплатню за рахунок платників податків. Адже за стан будинку відповідає забудовник.

- До чого тут ДІАМ? В будинку мають жити люди! Якщо вони готові прийняти будинок, ДІАМ може виконувати лише наглядову функцію і мати право третього підпису (після забудовника і мешканців) у дозвільному документі про здачу будинку в експлуатацію. Мешканці можуть подати до суду на забудовника, якщо щось не зроблено, чи зроблено не так, - наполягає Хоменко.

Не влаштовує його і чинна "цифровізація" архітектурно-будівельного процесу, адже, пояснює, що будь-які зміни у "Дії" доводиться чекати тижнями, і над кожним кроком у "Дії" працюють 5 співробітників компанії.

Такі помилки у роботі чиновників, на думку Володимира Хоменка, спричиняють проблеми для майбутніх мешканців будинків, котрі зараз мусять орендувати житло, сплачувати за його оренду. Та й попереду у них ще багато роботи - робити ремонти у квартирах, заключати договори з різними службами, підключатися до мереж (це здійснюється після здачі будинку в експлуатацію). Тобто ще 3-4 місяці люди не зможуть заселитися у квартири.

Після завершення брифінгу наш кореспондент звернувся за коментарем до Олександра Санжари, заступника керівника ДІАМ (Київ).

Він пояснив неможливість введення в експлуатацію зазначених об'єктів через існування рішення суду, до якого звертались представники ДСНС за результатами здійсненої у 2020 році перевірки, яке унеможливлювало завершення будівництва до усунення виявлених недоліків. За його словами, ДІАМ на сьогодні не має документів, які б підтверджували виконання рішення суду. Водночас, зазначив Санжара, зараз здається готовий об'єкт. У першу ж відмову цю підставу не було включено через те, що рішення суду на той момент було відсутнє у Реєстрі заборон.

Додамо, що Володимир Хоменко в ході брифінгу пояснював, що акт ДСНС, який став підставою для судової справи проти будівельної компанії, був складений у розпал будівництва, коли представники цього органу, навідавшись на добудований лише до 6-го поверху об'єкт, склали акт про те, що для облаштування даху будинку (зводився 8-миповерховий будинок!) використані матеріали, які не можуть використовуватись на даху. Для забудовника було очевидно, що житлове будівництво намагаються заблокувати. Тож він вдався до рішення передати об'єкти будівництва іншій компанії, що і допомогло завершити роботи. Тож існуюче на сьогодні рішення суду не стосується компанії, котра вводить в експлуатацію будинки у Агрономічному. Водночас перевірити дотримання усіх вимог, у тому числі протипожежної безпеки, на об'єктах завершеного будівництва компетентні служби мали змогу.

Ми згадали про це у розмові з Олександром Санжарою, на що він зазначив:

- Ми не можемо надавати оцінку рішенню суду, воно є і ми маємо з ним щось робити. Тож ми тримаємо цю правову позицію.

Пан Олександр також зауважив, що саме ДІАМ в умовах воєнного стану якнайшвидше поновила роботу та ініціювала лібералізацію процесу надання послуг в умовах воєнного стану (постанова №722, яку підтримало Міністерство регіонального розвитку і Кабінет Міністрів - "Деякі питання здійснення дозвільних і реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану", яка має спрощувати старт будівництва та введення в експлуатацію, об'єктів будівництва).

Посадовець запевнив, що у ДІАМ шукатимуть шляхи вирішення ситуації, що склалася і намагатимуться завершити процес у правовому полі, щоб компанія-забудовник отримала фінальний документ, а люди - житло.

- Ми продовжимо працювати, щоби дійти до фіналу і не тримати людей в заручниках, - наголосив Санжара.

Насамкінець додамо, що Руслана Чернілевська - адвокатка мешканців будинків в Агрономічному, в ході брифінгу наголосила на тому, що мета контролю з боку державних органів - забезпечення прав споживачів.

- На сьогодні через те, що вони у документі, складеному у 2021 році (перша відмова - ред.) не виклали всі свої зауваження, не вдається здати будинок в експлуатацію, що не дозволяє людям, які сплатили усі пайові внески і очікують, що будинок буде введений у визначені терміни, користуватися правом на житло. Тобто найвища цінність у державі є людина, її права і свободи, але насправді саме ці люди страждають і не можуть реалізувати свої права і свободи.

Тому я вважаю, що результатом обговорення має стати вирішення проблеми, а контролюючий орган має розуміти, що його діяльність має бути спрямована на кінцевого споживача, що ця діяльність має бути у максимально спрощеному і скороченому варіанті, - наголосила адвокатка.

Вочевидь, все ж таки, сторони порозумілися. оскільки вже наступного після брифінгу дня представник ДІАМу запевнив зацікавлені сторони, що найлижчим часом будуть вжиті заходи з метою вирішення ситуації, що склалася.

Редакція нашого сайту також щиро сподівається, що герої наших публікацій, котрі отримали квартири у одному з зазначених будинків, невдовзі зможуть облаштовувати власні оселі.