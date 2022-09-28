  • Головна
  • росія завершила псевдореферендуми на окупованих територіях, кожен “отримав” від 87 до 99% “схвалення”, – ISW
Ольга Романова
редактор
09:23, 28 вересня
Надійне джерело

росія завершила псевдореферендуми на окупованих територіях, кожен “отримав” від 87 до 99% “схвалення”, – ISW

росія завершила псевдореферендуми на окупованих територіях, кожен “отримав” від 87 до 99% “схвалення”, – ISW

Російська влада 27 вересня в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України завершила свої фальсифіковані “референдуми” про анексію.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кожен фіктивний референдум нібито “отримав” від 87 до 99% схвалення жителів України.

“Як раніше повідомляв ISW, російські офіційні особи заздалегідь підготували та сфальсифікували рейтинги схвалення та передбачувані рівні участі виборців для фіктивних референдумів, примушуючи українських цивільних осіб на окупованих територіях до перформативного голосування за російську анексію”, – йдеться у звіті.

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, оголосить про анексію Росією окупованої території України 30 вересня. Про це раніше повідомила і британська розвідка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#днр #лнр #росія #референдум
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту