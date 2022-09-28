Європейське турне колишнього учасника Pink Floyd знову бойкотують через проросійську позицію

Після того, як концерт Роджера Уотерса, засновника Pink Floyd, відмінили у Кракові, шведські активісти також закликали бойкотувати концерти в своїй країні, заплановані у 2023 році. Підставою для обурення європейців стала відверта проросійська політика та просування наративів Кремля під час своїх виступів. За це Дмитро Медведєв називає Уотерса «адекватними людьми на Заході».

На своїй сторінці у соцмережі організація Nordic Forum Uklraine опублікували звернення до організаторів, Live Nation Швеція та Стокгольм Live: «Закликаємо скасувати запланований на 15 квітня 2023 року концерт Роджера Уотерса у Стокгольмі через відверту антиукраїнську позицію співака та його відверту підтримку російсько-фашистського режиму та самого Путіна.

Роджер Вотерс співпрацював із російськими пропагандистськими ЗМІ, такими як Russia Today, як до вторгнення, так і після, де він відтворював класичний пропагандистський наратив про те, що світ повинен звинувачувати Україну в тому, що вона не здалася Росії. У вересні 2022 року він написав відкритого листа пані Олені Зеленській, де використав ті самі пропагандистські кліше, вимагаючи від Заходу не підтримувати Україну та пропонуючи самій Україні здатися. Він пояснив, що війна відбувається через «США, які через НАТО прагнуть встановити ядерну зброю» в Україні.

Ми розуміємо, що ви могли не знати про позицію Вотерса та його міцний зв’язок із російською пропагандою. Додатковим застереженням є те, що він використовує концерти для активної пропаганди своїх поглядів.

Ми сподіваємося, що Швеція також піде на лінію сильної європейської солідарності та підтримки. Давайте продемонструємо, що російська пропаганда та корисні ідіоти Путіна не мають шансів мати публічну трибуну у Швеції, країні, яка має чітку позицію підтримки народу України, який бореться за гідність і свободу всієї Європи» - підсумовує фундація.