10:31, 28 вересня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 58 тисяч окупантів
Російська армія вже втратила на війні з Україною близько 58 150 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 400 загарбників, шість танків, літак і багато іншої військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.09 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 58 150 (+400) осіб,
- танків ‒ 2312 (+6) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 4889(+8) од.;
- артилерійських систем – 1381 (+3) од.;
- РСЗВ – 331 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 175 (+0) од.;
- літаків – 262 (+1) од.;
- гелікоптерів – 224 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) од.;
- крилатих ракет ‒ 242 (+1) од.;
- кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) од.;
- спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.
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