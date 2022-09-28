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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 58 тисяч окупантів

Російська армія вже втратила на війні з Україною близько 58 150 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 400 загарбників, шість танків, літак і багато іншої військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.09 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 58 150 (+400) осіб,

танків ‒ 2312 (+6) од.;

бойових броньованих машин ‒ 4889(+8) од.;

артилерійських систем – 1381 (+3) од.;

РСЗВ – 331 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 175 (+0) од.;

літаків – 262 (+1) од.;

гелікоптерів – 224 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) од.;

крилатих ракет ‒ 242 (+1) од.;

кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) од.;

спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.

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Роман Лазоренко головний редактор