ЗСУ звільнили Рідкодуб та Коровій Яр на Донеччині, - ВІДЕО

Українські військові зайшли у села Рідкодуб та Коровій Яр у Донецькій області. Наші захисники опублікували відео, як палять російський прапор.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Наразі офіційного підтвердження немає. Однак на відео з місця події українські військові повідомляють радісну новину

На кадрах видно, як наші військові заїжджають у Рідкодуб. Окупанти зафарбували вказівних з назвою села у кольори свого триколору.

Зауважимо, що Рідкодуб та Коровій Яр розташовані на шляху до Лиману, який є важливою точкою на карті. Звільнення сіл ще більше наблизило українських військових до Лимана. Тепер російські окупанти опинилися в оточенні. Адже ЗСУ підійшли до міста вже з трьох сторін. Ймовірно, невдовзі ворожі бійці втікатимуть з нього, так само як бігли з Харківщини.