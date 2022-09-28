12:26, 28 вересня
ЗСУ звільнили Рідкодуб та Коровій Яр на Донеччині, - ВІДЕО
Українські військові зайшли у села Рідкодуб та Коровій Яр у Донецькій області. Наші захисники опублікували відео, як палять російський прапор.
Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Наразі офіційного підтвердження немає. Однак на відео з місця події українські військові повідомляють радісну новину
На кадрах видно, як наші військові заїжджають у Рідкодуб. Окупанти зафарбували вказівних з назвою села у кольори свого триколору.
Зауважимо, що Рідкодуб та Коровій Яр розташовані на шляху до Лиману, який є важливою точкою на карті. Звільнення сіл ще більше наблизило українських військових до Лимана. Тепер російські окупанти опинилися в оточенні. Адже ЗСУ підійшли до міста вже з трьох сторін. Ймовірно, невдовзі ворожі бійці втікатимуть з нього, так само як бігли з Харківщини.
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