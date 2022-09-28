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На Донеччині за добу окупанти вбили пʼять мирних мешканців та 10 поранили

За 27 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Курахівці та 1 у Бахмуті. Ще 10 людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Павло Кириленко.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова редактор