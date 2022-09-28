  • Головна
  • Зеленський заявив, що війна закінчиться лише повною деокупацією всіх територій України
Роман Лазоренко
головний редактор
12:56, 28 вересня

Зеленський заявив, що війна закінчиться лише повною деокупацією всіх територій України

Зеленський заявив, що війна закінчиться лише повною деокупацією всіх територій України

Про закінчення війни можна буде говорити тоді, коли Україна поверне всі свої території, захоплені РФ, заявив президент Володимир Зеленський.

«Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він – мир, а щось завжди буде під питанням, якась не деокупована частина, а інша частина – в якомусь компромісі, то, повірте мені, Росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі», – сказав він під час спілкування зі студентами та викладачами Гарвардського університету.

Зеленський зазначив, що Україна, на жаль, не зможе повернути своїх загиблих громадян, але може точно відновити справедливість. Вона починатиметься з повернення своєї землі.

Він також додав, що для України та українців це народна війна.

«Для України це народна війна. Мільйони людей стали на захист свободи, на захист незалежності. Це діти, які підтримують військових: збирають гроші на оборону, пишуть листи на фронт і просто носять воду на блокпостах. Це тисячі волонтерів. Це наші героїчні лікарі та медсестри. Я можу навести багато прикладів, коли особисте лідерство тієї чи іншої людини є складовими нашого спільного лідерства у війні та частинками нашої майбутньої перемоги», - резюмував президент.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Зеленський #війна
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту