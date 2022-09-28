Зеленський заявив, що війна закінчиться лише повною деокупацією всіх територій України

Про закінчення війни можна буде говорити тоді, коли Україна поверне всі свої території, захоплені РФ, заявив президент Володимир Зеленський.

«Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він – мир, а щось завжди буде під питанням, якась не деокупована частина, а інша частина – в якомусь компромісі, то, повірте мені, Росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі», – сказав він під час спілкування зі студентами та викладачами Гарвардського університету.

Зеленський зазначив, що Україна, на жаль, не зможе повернути своїх загиблих громадян, але може точно відновити справедливість. Вона починатиметься з повернення своєї землі.

Він також додав, що для України та українців це народна війна.

«Для України це народна війна. Мільйони людей стали на захист свободи, на захист незалежності. Це діти, які підтримують військових: збирають гроші на оборону, пишуть листи на фронт і просто носять воду на блокпостах. Це тисячі волонтерів. Це наші героїчні лікарі та медсестри. Я можу навести багато прикладів, коли особисте лідерство тієї чи іншої людини є складовими нашого спільного лідерства у війні та частинками нашої майбутньої перемоги», - резюмував президент.