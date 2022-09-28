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  • Бутусов: російські канали опублікували мапу наступу ЗСУ у Харківській, Донецькій та Луганській областях
Роман Лазоренко
головний редактор
13:12, 28 вересня
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Бутусов: російські канали опублікували мапу наступу ЗСУ у Харківській, Донецькій та Луганській областях

Бутусов: російські канали опублікували мапу наступу ЗСУ у Харківській, Донецькій та Луганській областях

Журналіст та військовий експерт Юрій Бутусов проаналізував російські дані та мапу контрнаступу ЗСУ у Харківській області та на Донбасі.

Про це Бутусов написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Російські канали опублікували карту наступу ЗСУ у Харківській, Донецькій та Луганській областях:

Бутусов: російські канали опублікували мапу наступу ЗСУ у Харківській, Донецькій та Луганській областях, фото-1

1. Фронт 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ на Осколі прорвано. Російське угруповання в Лимані потрапило до оперативного оточення. Вихід наших військ на Невське та Терни означатиме перекриття останніх шляхів постачання, запечатування "котла" та повний розгром лимансько-ямпільського угруповання.

2. Російське командування, очевидно, розуміє загрозу, проте продовжує утримувати Лиман та Ямпіль. Конфігурація фронту противника вкрай невигідна для оборони, довго тримати такий фронт противник зможе. Разом з тим не можна недооцінювати противника, керованість угруповання зберігається, ворог, як і раніше, перевершує нас у важких озброєннях та боєприпасах. Бої йдуть тяжкі.

3. Росіяни перекидають усі можливі підкріплення звідки тільки можливо – наприклад, там уже захоплено документи військовослужбовців зі складу 201 військової бази в Таджикистані, різних регіональних та національних підрозділів, низку батальйонів БАРС. Маршові поповнення мобілізованих спрямовані для поповнення 144-ї та 3-ї мотострілкових дивізій у цьому районі. Також тут застосовуються 61 бригада морської піхоти, частини ВДВ.

4. ЗСУ вийшли вже до Кремінної, і після завдання поразки лимансько-ямпільського угруповання, ворогові доведеться бігти далеко, до траси Р66 Сватово-Кремінна.

5. На карті немає північного ділянці фронту. А там наші війська також перейшли Оскол, і поступово просуваються вперед північніше Сватового. Бої за Сватове та бої за Кремінну виглядають неминучою та недалекою перспективою.

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#Бутусов #війна #ЗСУ #Харківщина #Луганщина #Донеччина #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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