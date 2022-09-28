Окупанти обстріляли школу на Донеччині, в якої було облаштоване сховище для цивільних, - ФОТО

Школу, в якій було облаштоване сховище для цивільних, обстріляли російські окупанти у Миколаївці на Донеччині.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Обстріл (попередньо, ракетою С300) стався близько 5-ї ранку, у сховищі на той час перебувало дванадцятеро людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю.

Окупанти цілили просто у будівлю школи. Обвалилися стіни. Але сховище, на щастя, витримало - люди, які там перебували, не постраждали. Досі немає інформації стосовно однієї людини, яка працювала у школі - її пошуки наразі продовжуються.

Цинізм і безглузда жорстокість окупантів безмежні: ця школа немає нічого спільного з військовим об'єктом, місцеві цивільні переховувалися там від численних обстрілів, які росіяни регулярно здійснюють по місту.











