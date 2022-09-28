14:01, 28 вересня
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Окупанти обстріляли школу на Донеччині, в якої було облаштоване сховище для цивільних, - ФОТО
Школу, в якій було облаштоване сховище для цивільних, обстріляли російські окупанти у Миколаївці на Донеччині.
Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Обстріл (попередньо, ракетою С300) стався близько 5-ї ранку, у сховищі на той час перебувало дванадцятеро людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю.
Окупанти цілили просто у будівлю школи. Обвалилися стіни. Але сховище, на щастя, витримало - люди, які там перебували, не постраждали. Досі немає інформації стосовно однієї людини, яка працювала у школі - її пошуки наразі продовжуються.
Цинізм і безглузда жорстокість окупантів безмежні: ця школа немає нічого спільного з військовим об'єктом, місцеві цивільні переховувалися там від численних обстрілів, які росіяни регулярно здійснюють по місту.
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