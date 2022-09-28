14:31, 28 вересня
ЗСУ звільнили Новоселівку на Донеччині, - ВІДЕО
Збройні сили України звільнили селище Новоселівка в Лиманській міській територіальній громаді Донецькій області.
Відео зі звільненого селища оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
«Сьогодні Збройні Сили України - 81 бригада спільно з національною гвардією України звільнили населений пункт Новоселівка.
Слава 81-й бригаді! Слава Національній гвардії України! Слава воїнам, які поклали голови за рідну землю! Слава Україні! Героям Слава!", - йдеться у відео.
Бійці 81-й бригади ЗСУ та Нацгвардії підняли державний прапор над сільрадою Новоселівки.
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