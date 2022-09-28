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  • ЗСУ звільнили Новоселівку на Донеччині, - ВІДЕО
Роман Лазоренко
головний редактор
14:31, 28 вересня

ЗСУ звільнили Новоселівку на Донеччині, - ВІДЕО

ЗСУ звільнили Новоселівку на Донеччині, - ВІДЕО

Збройні сили України звільнили селище Новоселівка в Лиманській міській територіальній громаді Донецькій області.

Відео зі звільненого селища оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

«Сьогодні Збройні Сили України - 81 бригада спільно з національною гвардією України звільнили населений пункт Новоселівка.

Слава 81-й бригаді! Слава Національній гвардії України! Слава воїнам, які поклали голови за рідну землю! Слава Україні! Героям Слава!", - йдеться у відео.  

Бійці 81-й бригади ЗСУ та Нацгвардії підняли державний прапор над сільрадою Новоселівки.

ЗСУ звільнили Новоселівку на Донеччині, - ВІДЕО, фото-1



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#ЗСУ #Новоселівка #Донеччина #звільненння
Роман Лазоренко
головний редактор
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