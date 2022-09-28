14:58, 28 вересня
На Харківщині ЗСУ звільнили найбільше селище в Україні, - ФОТО
Збройні сили України звільнили селище міського типу Ківшарівка у Харківській області.
Фото будівлі селища з піднятим прапором України оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Селище Ківшарівка розташоване на лівому березі річки Оскіл в Куп'янському районі.
Ківшарівка до повномасштабної війни вважалася найбільшим селищем міського типу в Україні. там проживало близько 19 тисяч людей.
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