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  • На Харківщині ЗСУ звільнили найбільше селище в Україні, - ФОТО
Роман Лазоренко
головний редактор
14:58, 28 вересня

На Харківщині ЗСУ звільнили найбільше селище в Україні, - ФОТО

На Харківщині ЗСУ звільнили найбільше селище в Україні, - ФОТО

Збройні сили України звільнили селище міського типу Ківшарівка у Харківській області.

Фото будівлі селища з піднятим прапором України оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Селище Ківшарівка розташоване на лівому березі річки Оскіл в Куп'янському районі.

На Харківщині ЗСУ звільнили найбільше селище в Україні, - ФОТО, фото-1

Ківшарівка до повномасштабної війни вважалася найбільшим селищем міського типу в Україні.  там проживало близько 19 тисяч людей.




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#Харківщина #ЗСУ #Ківшарівка #звільнення
Роман Лазоренко
головний редактор
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