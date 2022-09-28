На Харківщині ЗСУ звільнили найбільше селище в Україні, - ФОТО

Збройні сили України звільнили селище міського типу Ківшарівка у Харківській області. Фото будівлі селища з піднятим прапором України оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Селище Ківшарівка розташоване на лівому березі річки Оскіл в Куп'янському районі. Ківшарівка до повномасштабної війни вважалася найбільшим селищем міського типу в Україні. там проживало близько 19 тисяч людей.











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