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  • ЗСУ на Донбасі збили два ворожих літака, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
16:32, 28 вересня
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ЗСУ на Донбасі збили два ворожих літака, - ВІДЕО

ЗСУ на Донбасі збили два ворожих літака, - ВІДЕО

Українські бійці на Донбасі збили ще два російські бойові літаки Су-25. Відео "приземлення" однієї з ворожих цілей опублікували в мережі.

Про це повідомляється на  сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

"Ворожий літакопад - два підтверджені збиття російських літаків СУ-25 бійцями підрозділів протиповітряної оборони 93 бригади Холодний Яр на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Так, влучними пострілами вчора і позавчора наші бійці змогли уразити два російські літаки.

Падіння на окуповану територію підтвердили візуально, а також у перехопленнях розмов російських бойовиків.

"До вашої уваги - відео одного з пострілів, розмов бойовиків, а також фото літака, що димить, зняті камерою безпілотника", - йдеться в описі під відео.

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#ЗСУ #Донбас #окупанти #знищеннілітаки
Ольга Романова
редактор
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