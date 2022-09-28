16:32, 28 вересня
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ЗСУ на Донбасі збили два ворожих літака, - ВІДЕО
Українські бійці на Донбасі збили ще два російські бойові літаки Су-25. Відео "приземлення" однієї з ворожих цілей опублікували в мережі.
Про це повідомляється на сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр".
"Ворожий літакопад - два підтверджені збиття російських літаків СУ-25 бійцями підрозділів протиповітряної оборони 93 бригади Холодний Яр на Донеччині", - йдеться в повідомленні.
Так, влучними пострілами вчора і позавчора наші бійці змогли уразити два російські літаки.
Падіння на окуповану територію підтвердили візуально, а також у перехопленнях розмов російських бойовиків.
"До вашої уваги - відео одного з пострілів, розмов бойовиків, а також фото літака, що димить, зняті камерою безпілотника", - йдеться в описі під відео.
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