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  • ЗСУ до середини наступного року будуть у Криму, - генерал США
Роман Лазоренко
головний редактор
17:57, 28 вересня

ЗСУ до середини наступного року будуть у Криму, - генерал США

ЗСУ до середини наступного року будуть у Криму, - генерал США

До кінця 2022 року Збройні сили України відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого. При цьому до середини наступного року вони можуть опинитися у Криму.

Про це заявив колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню LRT.

"Я сподіваюся, що ми побачимо подальший тиск з боку російських військ. Ви не побачите щодня зайняте (росіянами, - ред.) місто, це просто неможливо. Але я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму", - заявив він.

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#ЗСУ #наступ #Ходжес
Роман Лазоренко
головний редактор
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