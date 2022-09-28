17:57, 28 вересня
ЗСУ до середини наступного року будуть у Криму, - генерал США
До кінця 2022 року Збройні сили України відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого. При цьому до середини наступного року вони можуть опинитися у Криму.
Про це заявив колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню LRT.
"Я сподіваюся, що ми побачимо подальший тиск з боку російських військ. Ви не побачите щодня зайняте (росіянами, - ред.) місто, це просто неможливо. Але я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму", - заявив він.
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