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На Донеччині за добу окупанти вбили шість мирних мешканців та чотири поранили

За 28 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 у Торецьку, 1 у Бахмуті, 1 у Північному, 1 у Благодатному, 1 у Миколаївці. Ще 4 людини отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова редактор