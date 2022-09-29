09:07, 29 вересня
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На Донеччині за добу окупанти вбили шість мирних мешканців та чотири поранили
За 28 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 у Торецьку, 1 у Бахмуті, 1 у Північному, 1 у Благодатному, 1 у Миколаївці. Ще 4 людини отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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