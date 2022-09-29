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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 58 580 окупантів та 2325 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:32, 29 вересня
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 58 580 окупантів та 2325 танків

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 58 580 окупантів та 2325 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 430 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 58 580 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 58 580 (+430) осіб;
  • танків – 2325 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин – 4909(+20) од.;
  • артилерійських систем – 1385 (+4) од.;
  • РСЗВ – 331 (+0) од.;
  • засобів ППО – 175 (+0) од.;
  • літаків – 262 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 224 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6) од.;
  • крилатих ракет – 246 (+4) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3751 (+9) од.;
  • спеціальної техніки – 131 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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