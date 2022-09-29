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  • У Луганській області ЗСУ знищили ешелону мобілізованих окупантів
Ольга Романова
редактор
12:30, 29 вересня

У Луганській області ЗСУ знищили ешелону мобілізованих окупантів

У Луганській області Сили оборони вже завдали удару по росіянах, які були мобілізовані з 21 вересня.

Про це в ефірі Freeдом повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Насправді в Луганській області глибоко в тилу російської армії постійно відбуваються якісь вибухи. Напевно, окупанти дослухалися до заклику нашого президента Володимира Зеленського і курять тепер там, де потрібно. Тому що командні пункти, що казарми, що склади, зібрання техніки, ну і ось ешелон – так, все це дійсно відбувається", – зазначив він.

Він додав, що окупанти мобілізують медиків у польові шпиталі, бо велику кількість поранених просто не встигають довезти до стаціонарних лікарень. 

Крім того, окупанти у відкритому днями в Луганську медичному центрі встановили обладнання, викрадене з лікарень, розташованих на захоплених у 2022 році територіях.

Нагадаємо, мобілізація в Росії була оголошена 21 вересня. Москва обіцяла своїм громадянам підготовку перед тим, як перекинути їх на війну проти України.  



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#Луганщина #Гайдай #окупанти #мобілізовані
Ольга Романова
редактор
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