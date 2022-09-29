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Роман Лазоренко
головний редактор
13:32, 29 вересня

У Кремлі оголосили дату анексії окупованих територій України

У Кремлі оголосили дату анексії окупованих територій України

У Кремлі завтра, 30 вересня підпишуть договори про так зване входження окупованих українських територій до складу росії. Також завтра готується "об'ємний" виступ російського диктатора володимира путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання "РІА Новини".

З такою заявою виступив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами анексію Кремль оголосить завтра о 15:00.

"Президент росії володимир путін проведе зустріч із главами звільнених територій 30 вересня в Москві, коли буде підписано договори про їх вступ до складу рф", - сказав Пєсков.

Зауважимо, що від "звільненими територіями" Кремль має на увазі так звані "ДНР", "ЛНР" та окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.

Також Пєсков повідомив, що путін скликає оперативне засідання Ради безпеки рф.

Нагадаємо, що 27 вересня 2022 року на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей був фінальний день "голосування на референдумах" за підсумками якого загарбники намалювали майже на 100%-ве бажання жителів приєднатися до РФ.

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#днр #лнр #росія #референдум #путін
Роман Лазоренко
головний редактор
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