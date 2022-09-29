Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено 11 людей, - ФОТО

Сьогодні, 29 вересня, росіяни завдали ударів по Краматорську близько 9-ї ранку.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Одинадцять поранених цивільних - такі наслідки обстрілу російськими окупантами міста.

Пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому - там вибито практично всі вікна.

Повну картину пошкоджень ще з'ясовують правоохоронці та місцева влада.







Черговий удар по місту, яке не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, вкотре доводить, що цивільним небезпечно залишатися на території області.

Евакуюйтеся! Не наражайте себе на небезпеку.