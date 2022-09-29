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  • Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено 11 людей, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:03, 29 вересня
Надійне джерело

Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено 11 людей, - ФОТО

Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено 11 людей, - ФОТО

 Сьогодні, 29 вересня, росіяни завдали ударів по Краматорську близько 9-ї ранку.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено 11 людей, - ФОТО, фото-1

Одинадцять поранених цивільних - такі наслідки обстрілу російськими окупантами міста.

Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено 11 людей, - ФОТО, фото-2

Пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому - там вибито практично всі вікна.

Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено 11 людей, - ФОТО, фото-3

Повну картину пошкоджень ще з'ясовують правоохоронці та місцева влада.

Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено 11 людей, - ФОТО, фото-4



Черговий удар по місту, яке не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, вкотре доводить, що цивільним небезпечно залишатися на території області.

Евакуюйтеся! Не наражайте себе на небезпеку.

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#Кириленко #Донеччина #окупанти #обстріл #Краматорськ #постраждалі
Ольга Романова
редактор
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