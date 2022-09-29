Зеленський скликає термінове засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Воно пройде завтра, 30 вересня.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, з посиланням на його Facebook.

Никифоров додав, що програма засідання та інші подробиці будуть оголошені трохи згодом.

Раніше стало відомо, що у Кремлі завтра, 30 вересня, підпишуть договори про так зване входження окупованих українських територій до складу росії. Також завтра готується "об'ємний" виступ президента рф володимира путіна.





