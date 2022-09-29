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Роман Лазоренко
головний редактор
17:01, 29 вересня
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Зеленський скликає термінове засідання РНБО

Зеленський скликає термінове засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Воно пройде завтра, 30 вересня.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, з посиланням на його Facebook.

Никифоров додав, що програма засідання та інші подробиці будуть оголошені трохи згодом.

Раніше стало відомо, що у Кремлі завтра, 30 вересня, підпишуть договори про так зване входження окупованих українських територій до складу росії. Також завтра готується "об'ємний" виступ президента рф володимира путіна.



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#Зеленський #РНБО
Роман Лазоренко
головний редактор
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