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  • Росіяни мобілізували майже всіх чоловіків в ОРДЛО
Ольга Романова
редактор
17:09, 29 вересня
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Росіяни мобілізували майже всіх чоловіків в ОРДЛО

Росіяни мобілізували майже всіх чоловіків в ОРДЛО

Росіяни мобілізували майже все чоловіче населення на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє ГУР МО України.

"За нашою оцінкою, після анексії росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, там теж оголосять мобілізацію", - заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

У розвідці повідомляють, що завдання України полягає в тому, щоб завдати найбільших втрат росії на полі бою, що разом із санкціями та політичною ізоляцією матиме вплив на російську економіку та суспільство. Також Скібіцький розповів про можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України.

"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі", - заявили в ГУР.

Україна потребує не лише зенітні, а й протиракетні системи, аби протидіяти таким викликам.

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#днр #лнр #росія #мобілізація #ГУР
Ольга Романова
редактор
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