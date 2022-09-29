«Вистачить до перемоги України»: де родичі Ахметова та Колесніков виробляють Артемівське шампанське після атак на Бахмут

Один із найвідоміших в Україні виробників ігристих вин — Артвайнері — здійснив часткову релокацію.

На початку серпня 2022 року бойові дії розгорнулися на східних околицях міста Бахмут у Донецькій області. Саме там розташовані основні виробничі потужності ПрАТ Артвайнері – одного з провідних українських виробників ігристих вин. На полицях магазинів почав зменшуватись асортимент продукції. Проте вже у вересні ситуація змінилася. НВ Бізнес з'ясував, що відбувається на підприємстві і де зараз виробляє ігристі вина компанія, акціонерами якої є родичі найбагатшого українця Ріната Ахметова, Бориса Колеснікова та екс-нардепа Сергія Кия.

Артвайнери — один із найбільших в Україні виробників ігристих вин за класичною технологією шампанізації у пляшках. Підприємство було засноване у 1950 році і до 2016 мало назву Артемівський завод шампанських вин (АЗШВ). Формально ігристі вина, вироблені в Україні, вже кілька років не мають права називатися шампанськими.

Місто Артемівськ з 2015 року носить історичну назву Бахмут. Проте більшість споживачів за звичкою називають всю лінійку вин цього заводу Артемівським шампанським. До минулого року акціонерами компанії були Ігор Ахметов (брат Ріната Ахметова), Борис Колесников та його дружина Світлана, а також екс-нардеп Сергій Кій. Але на початку минулого року стало відомо про смерть Ігоря Ахметова.

Судячи з офіційних документів, його частка в акціонерному товаристві перейшла до Тетяни Ахметової-Айдарової та Ірини Ахметової. Найімовірніше, це дочка та вдова Ігоря Ахметова. Фактично з початку російського вторгнення підприємство не працювало. “Виробничі потужності та склади у Бахмуті законсервовані. Все під контролем”, - відповіли у прес-службі Артвайнері. Там уточнили, що залишки продукції для продажу зберігаються у безпечних місцях на складах партнерів. "За нашими оцінками залишків, безумовно, вистачить до перемоги України, щоб наші споживачі мали змогу відсвяткувати з улюбленим ігристим", - повідомили у компанії.

"Для того щоб забезпечити безперервність виробництва та задовольнити високий попит на ігристе від Artwinery було прийнято рішення стартувати розлив 5 найпопулярніших різновидів Артемовського на виробничих потужностях наших партнерів Таїрові вайнери", - пояснили в прес-службі виробника.

У компанії кажуть, що для збереження унікальної органолептики Артемівського, технологами Artwinery було розроблено технологічну інструкцію з виробництва ігристих вин згідно з класичним ДСТУ, який використовувався на виробництві в Бахмуті. У компанії також розширюють експорт. "Наша продукція дуже популярна на ринку США, також багато дистриб'юторів з Європейських країн зараз цікавляться співпрацею", - повідомили в прес-службі.

Таїрове Вайнері — невелике підприємство в Одеській області, яке має потужності для виробництва ігристих вин за класичною технологією у пляшках. Але у серпні минулого року засновники товариства розпочали процедуру “припинення юридичної особи внаслідок її реорганізації”. Сервіс Опендатабот уточнює, що йдеться про розподіл компанії.

Крім того, цього року змінився засновник та керівник компанії. Замість одеситки Тетяни Крилової ним став мешканець Білгород-Дністровського (Одеська обл.) Сергій Кисельов.