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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 59 тисяч окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:33, 30 вересня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 59 тисяч окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 59 тисяч окупантів

З початку повномасштабного воєнного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 59 080 військових. Учора ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 13 танків, два літаки і вертоліт.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 59 080 (+500) осіб;
  • танків ‒ 2338 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 4932(+23) од.;
  • артилерійських систем – 1391 (+6) од.;
  • РСЗВ – 333 (+2) од.;
  • засобів ППО ‒ 176 (+1) од.;
  • літаків – 264 (+2) од.;
  • гелікоптерів – 225 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8) од.;
  • крилатих ракет ‒ 246 (+0) од.;
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 59 тисяч окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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