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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 59 тисяч окупантів

З початку повномасштабного воєнного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 59 080 військових. Учора ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 13 танків, два літаки і вертоліт. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 59 080 (+500) осіб;

танків ‒ 2338 (+13) од.;

бойових броньованих машин ‒ 4932(+23) од.;

артилерійських систем – 1391 (+6) од.;

РСЗВ – 333 (+2) од.;

засобів ППО ‒ 176 (+1) од.;

літаків – 264 (+2) од.;

гелікоптерів – 225 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8) од.;

крилатих ракет ‒ 246 (+0) од.;

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од.;

спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.

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Роман Лазоренко головний редактор