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  • На Донеччині вночі росіяни обстріляли ряд населених пунктів. У Кураховому поранили людину, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:21, 30 вересня

На Донеччині вночі росіяни обстріляли ряд населених пунктів. У Кураховому поранили людину, - ФОТО

Вночі росіяни активно вели вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках.

Про це повідомив очільник Донецької ВЦА Павло Кириленко 30 вересня, коментуючи оперативну ситуацію по області станом на ранок.

"На Донецькому напрямку внаслідок обстрілів поранено одну людину – у Кураховому", - йдеться у повідомленні.

На Донеччині вночі росіяни обстріляли ряд населених пунктів. У Кураховому поранили людину, - ФОТО, фото-1

Також росіяни стріляли по Мар’їнці, Красногорівці, Новомихайлівці та Костянтинівці у Мар’їнській громаді, по Первомайському, Водяному та Новоселівці Першій в Очеретинській громаді та по Авдіївці – без жертв.

На Донеччині вночі росіяни обстріляли ряд населених пунктів. У Кураховому поранили людину, - ФОТО, фото-2

На Горлівському напрямку постраждалих немає, однак пошкоджено приватний будинок у Залізному.

На Донеччині вночі росіяни обстріляли ряд населених пунктів. У Кураховому поранили людину, - ФОТО, фото-3

Також поодинокі обстріли були зафіксовані біля сіл Соледарської громади – Васюківки, Яковлівки та Парасковіївки.

На Донеччині вночі росіяни обстріляли ряд населених пунктів. У Кураховому поранили людину, - ФОТО, фото-4

"Донецька область постійно зазнає ворожих обстрілів та ракетних ударів. Залишатися тут небезпечно! Евакуюйтесь вчасно, доки до цього не змусили обставини!", - закликав Кириленко.

На Донеччині вночі росіяни обстріляли ряд населених пунктів. У Кураховому поранили людину, - ФОТО, фото-5
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#Донеччина #обстріли #поранений #Курахово
Ольга Романова
редактор
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