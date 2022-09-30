На Донеччині вночі росіяни обстріляли ряд населених пунктів. У Кураховому поранили людину, - ФОТО

Вночі росіяни активно вели вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках.

Про це повідомив очільник Донецької ВЦА Павло Кириленко 30 вересня, коментуючи оперативну ситуацію по області станом на ранок.

"На Донецькому напрямку внаслідок обстрілів поранено одну людину – у Кураховому", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни стріляли по Мар’їнці, Красногорівці, Новомихайлівці та Костянтинівці у Мар’їнській громаді, по Первомайському, Водяному та Новоселівці Першій в Очеретинській громаді та по Авдіївці – без жертв.

На Горлівському напрямку постраждалих немає, однак пошкоджено приватний будинок у Залізному.

Також поодинокі обстріли були зафіксовані біля сіл Соледарської громади – Васюківки, Яковлівки та Парасковіївки.

"Донецька область постійно зазнає ворожих обстрілів та ракетних ударів. Залишатися тут небезпечно! Евакуюйтесь вчасно, доки до цього не змусили обставини!", - закликав Кириленко.