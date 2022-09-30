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ЗСУ звільнили Ямпіль на Донеччині, - ВІДЕО

Збройні сили України звільнили селище міського типу Ямпіль в Лиманській міській громаді Донецької області. Підтверджуючи подію відео оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. «Ну, що, котики, Ямпіль наш», - говорить боєць ЗСУ в Ямполі.









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