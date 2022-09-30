16 ракет із ЗРК С-300: внаслідок удару окупантів по цивільній колоні в Запоріжжі загинули 23 мирні жителі, 28 поранені

Жертвами удару РФ по цивільній колоні на виїзді із Запоріжжя стали 23 людини, ще 28 дістали поранення. Усі загиблі та поранені - мирні жителі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

1 жовтня оголошується днем жалоби в Запорізькій області.

Війська РФ завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя вранці у п’ятницю, 30 вересня.

Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, щоби забрати власних родичів, відвезти їм допомогу.

За попередніми даними, російські війська випустили 16 ракет із ЗРК С-300, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

Крім місця зосередження транспорту гуманітарної колони, чотири ракетні удари було завдано в район авторинку.