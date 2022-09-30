11:53, 30 вересня
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16 ракет із ЗРК С-300: внаслідок удару окупантів по цивільній колоні в Запоріжжі загинули 23 мирні жителі, 28 поранені
Жертвами удару РФ по цивільній колоні на виїзді із Запоріжжя стали 23 людини, ще 28 дістали поранення. Усі загиблі та поранені - мирні жителі.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
1 жовтня оголошується днем жалоби в Запорізькій області.
Війська РФ завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя вранці у п’ятницю, 30 вересня.
Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, щоби забрати власних родичів, відвезти їм допомогу.
За попередніми даними, російські війська випустили 16 ракет із ЗРК С-300, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.
Крім місця зосередження транспорту гуманітарної колони, чотири ракетні удари було завдано в район авторинку.
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