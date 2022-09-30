  • Головна
  • 16 ракет із ЗРК С-300: внаслідок удару окупантів по цивільній колоні в Запоріжжі загинули 23 мирні жителі, 28 поранені
Роман Лазоренко
головний редактор
11:53, 30 вересня
Надійне джерело

16 ракет із ЗРК С-300: внаслідок удару окупантів по цивільній колоні в Запоріжжі загинули 23 мирні жителі, 28 поранені

16 ракет із ЗРК С-300: внаслідок удару окупантів по цивільній колоні в Запоріжжі загинули 23 мирні жителі, 28 поранені

Жертвами удару РФ по цивільній колоні на виїзді із Запоріжжя стали 23 людини, ще 28 дістали поранення. Усі загиблі та поранені - мирні жителі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

1 жовтня оголошується днем жалоби в Запорізькій області.

16 ракет із ЗРК С-300: внаслідок удару окупантів по цивільній колоні в Запоріжжі загинули 23 мирні жителі, 28 поранені , фото-1

Війська РФ завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя вранці у п’ятницю, 30 вересня.

Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, щоби забрати власних родичів, відвезти їм допомогу.

За попередніми даними, російські війська випустили 16 ракет із ЗРК С-300, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

Крім місця зосередження транспорту гуманітарної колони, чотири ракетні удари було завдано в район авторинку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Запоріжжя #обстріл #загиблі
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту