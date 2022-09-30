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  • Бутусов: російські війська втікають з району Лимана під ударами ЗСУ
Роман Лазоренко
головний редактор
14:45, 30 вересня

Бутусов: російські війська втікають з району Лимана під ударами ЗСУ

Бутусов: російські війська втікають з району Лимана під ударами ЗСУ

Журналіст та військовий експерт Юрій Бутусов повідомив про втечу російських військ з району міста Лиман.

Про це Бутусов написав у своєму Фейсбуці.

"Російські війська втікають з району Лимана під ударами ЗСУ, з кількох ключових пунктів їх вибили. Для прикриття противником виставлені заслони. Тепер питання, чи вдасться їхнім підрозділам у місті врятуватись навіть коли вони кинуть важке озброєння. Втримати місто противник не має ніяких шансів, звільнення відбудеться наближчим часом. Зараз вони будуть намагатись врятувати свої найбоєздатніші підрозділи, які тримали оборону.

20-та загальновійськова армія ЗС РФ зазнала поразки, новий рубіж оборони противник намагається вибудувати вздовж траси Р-66 від Сватово до Кремінноі.

Російська армія виявилась не здатна втримати Лиманський район Донецької області, яку сьогодні Путін збирається поєднати", - зауважив Бутусов.





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#Донеччина #Бутусов #ЗСУ #Лиман #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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