  • Головна
  • Зеленський: Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному режимі
Роман Лазоренко
головний редактор
17:05, 30 вересня
Надійне джерело

Зеленський: Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному режимі

Зеленський: Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному режимі
Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 30 вересня, заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку.

У своєму зверненні за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони глава української держави наголосив, що де-факто Україна вже пройшла свій шлях до НАТО і довела сумісність зі стандартами Альянсу.

«Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка буде відповідати нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У прискореному порядку», — оголосив Зеленський, нагадавши про приклад Фінляндії та Швеції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Зеленьский #Україна #НАТО
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту