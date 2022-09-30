17:05, 30 вересня
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Зеленський: Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному режимі
Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 30 вересня, заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку.
У своєму зверненні за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони глава української держави наголосив, що де-факто Україна вже пройшла свій шлях до НАТО і довела сумісність зі стандартами Альянсу.
«Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка буде відповідати нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У прискореному порядку», — оголосив Зеленський, нагадавши про приклад Фінляндії та Швеції.
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