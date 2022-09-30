Зеленський: Україна готова до діалогу з рф, але не з путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з росією, але не з володимиром путіним, а з іншим президентом рф

Про це Зеленський заявив після засідання РНБО 30 вересня у своєму відеозверненні.

"Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність.

Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії".