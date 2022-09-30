17:42, 30 вересня
Зеленський: Україна готова до діалогу з рф, але не з путіним
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з росією, але не з володимиром путіним, а з іншим президентом рф
Про це Зеленський заявив після засідання РНБО 30 вересня у своєму відеозверненні.
"Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність.
Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії".
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