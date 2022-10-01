10:49, 1 жовтня
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Зеленський скасував осінній призов і відклав демобілізацію
Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на військову службу та відклав демобілізацію.
Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті президента.
Запланована на жовтень-грудень демобілізація буде не раніше оголошення в установленому порядку.
Призов, який мав відбутися в ці місяці, скасовано.
Аналогічне рішення було ухвалено і навесні. Призов на строкову службу у квітні-червні не проводили, комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів.
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