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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 60 тисяч окупантів

Загальні бойові втрати рф з 24 лютого по 1 жовтня орієнтовно склали 59 610 осіб. За вчора було ліквідовано 530 окупантів. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати: танків – 2354 (+16)

бойових броньованих машин – 4949 (+17)

артилерійських систем – 1397 (+6)

РСЗВ – 336 (+3)

засоби ППО – 176 (+0)

літаків – 264 (+0)

гелікоптерів – 226 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6)

крилаті ракети – 246 (+0)

кораблі/катери – 15 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18)

спеціальна техніка – 131 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках

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