11:05, 1 жовтня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 60 тисяч окупантів
Загальні бойові втрати рф з 24 лютого по 1 жовтня орієнтовно склали 59 610 осіб. За вчора було ліквідовано 530 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 2354 (+16)
- бойових броньованих машин – 4949 (+17)
- артилерійських систем – 1397 (+6)
- РСЗВ – 336 (+3)
- засоби ППО – 176 (+0)
- літаків – 264 (+0)
- гелікоптерів – 226 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6)
- крилаті ракети – 246 (+0)
- кораблі/катери – 15 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18)
- спеціальна техніка – 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках
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