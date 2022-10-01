11:21, 1 жовтня
Зеленський заявив про звільнення Ямполя
Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення селища Ямпіль на Донеччині.
Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні.
“Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках. А також наших військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.
Дякую й підрозділам нашої розвідки – ГУР МО, а також Служби безпеки України”, - заявив Зеленський.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР
Оголошення
14:40, 22 жовтня
5
09:29, 18 жовтня
22
live comments feed...