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Роман Лазоренко
головний редактор
11:21, 1 жовтня

Зеленський заявив про звільнення Ямполя

Зеленський заявив про звільнення Ямполя

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення селища Ямпіль на Донеччині.

Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні.

“Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках. А також наших військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.

Дякую й підрозділам нашої розвідки – ГУР МО, а також Служби безпеки України”, - заявив Зеленський.



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#Зеленський #Ямпіль #звільнення
Роман Лазоренко
головний редактор
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