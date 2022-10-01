Зеленський заявив про звільнення Ямполя

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення селища Ямпіль на Донеччині.

Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні.

“Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках. А також наших військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.

Дякую й підрозділам нашої розвідки – ГУР МО, а також Служби безпеки України”, - заявив Зеленський.





