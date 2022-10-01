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  • Українські військові звільнили п’ять населених пунктів та оточили пʼять тисяч окупантів в районі Лимана
Роман Лазоренко
головний редактор
13:09, 1 жовтня
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Українські військові звільнили п’ять населених пунктів та оточили пʼять тисяч окупантів в районі Лимана

Українські військові звільнили п’ять населених пунктів та оточили пʼять тисяч окупантів в районі Лимана

Українські військові звільнили населені пункти, що поблизу Лимана Донецької області, а саме: Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве та Ставки. Там тривають стабілізаційні заходи.

Про це речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в етері телемарафону в суботу, 1 жовтня, інформує "НВ".

 За його словами, російське угруповання в районі Лимана оточене. Воно налічувало близько 5000 окупантів.

«Проте активні бойові дії відмінусовували їхній особовий склад. А також деякі групи, які намагалися прорватися. Це ще потребує аналізу», — сказав Череватий.

Він підтвердив, що росіяни досі намагаються прорватися, але спроби«не дуже вдалі». Як розповів речник східного угруповання ЗСУ деякі здаються у полон, є багато вбитих та поранених, але остаточні підсумки Генштаб підіб'є після завершення операції.

«Лиман важливий, тому що це черговий крок до звільнення українського Донбасу. Це можливість піти далі на Кремінну і на Сєвєродонецьк. Це ще й важливо психологічно», — додав Череватий.

Google Maps
Фото: Google Maps

В американському Інституті вивчення війни(ISW) вважають, що українські військові, ймовірно, повністю оточать або візьмуть під контроль Лиман протягом наступних 72 годин.

Вранці в п’ятницю з’явилась інформація, що захисники України увійшли в селище міського типу Ямпіль Донецької області. Воно розташоване приблизно за 17 кілометрів на південний схід від Лимана. Пізніше було опубліковано відео з українськими десантниками у смт Дробишеве за 9 км від Лимана.

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#ЗСУ #лиман #окупанти #оточення
Роман Лазоренко
головний редактор
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