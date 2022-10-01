14:11, 1 жовтня
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Із 1 жовтня почав курсуватиме поїзд Слов’янськ - Лозова
"Укрзалізниця" продовжує відновлювати приміське залізничне сполучення на сході України.
Про це йдеться в телеграм-каналі "Укрзалізниці"
Повідомляється, що поїзд №6800 Слов’янськ - Лозова вирушатиме зі станції Слов’янськ о 07:30 та прибуватиме до станції Лозова о 10:53.
Поїзд №6801 Лозова - Слов’янськ вирушатиме зі станції Лозова о 12:10 та прибуватиме до Слов’янська о 15:29.
Зазначені поїзди курсуватимуть щодня крім четверга. Вони робитимуть зупинки на станціях Шидловська, Бантишеве, Гусарівка, Барвінкове, Язикове, Гаврилівка, Дубове, Близнюки.
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